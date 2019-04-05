Украинцам пообещали теплую погоду на выходные

В Украине в выходные, 6 и 7 апреля, погода обещает быть солнечной, сухой и теплой.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, ночью ожидается +2... +8 градусов, только на востоке температура будет немного ниже.

В течение дня потеплеет до +12... +17 градусов, на юге и на Закарпатье до +19 градусов.

В Киеве 6 и 7 апреля прогнозируется теплая и солнечная погода, температура воздуха составит +12... +15 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году весна не будет холоднее нормы и вскоре в стране вновь повысится температура.

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