Украинцам покажут Томос об автокефалии: как и когда это будет

В Софийском соборе 7 января состоится божественная литургия, после которой Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины будет выставлен на всеобщее обозрение гражданам.

Об этом говорится в анонсе на странице предстоятеля ПЦУ, митрополита Епифания в Facebook, где уточняется, что граждане смогут наблюдать за богослужением на Рождество через большой экран на улице.

"Рождественская литургия Блаженнейшего Митрополита Киевского и Всея Украины Епифания в Софии Киевской. На праздник Рождества Христова в древней святыни украинского народа – святой Софии Киевской – предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний совершит Божественную литургию", – сказано в сообщении.

Уточняется, что богослужение начнется 7 января в 10:00. В общей молитве будут участвовать президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Андрей Парубий, народные депутаты и члены Кабмина, а также капелланы и волонтеры.

"Знаковость и историчность этого богослужения будет заключаться в том, что в этот день украинский народ будет отмечать не только спасительное событие рождения в мир Богомладенца, но и возрождение и утверждение единой поместной Украинской православной церкви. Знак подтверждения церковной автокефалии и независимости в соборе Святой Софии – Премудрости Божьей во время богослужения будет находиться долгожданный Томос – документ, который Вселенский Патриарх Варфоломей 6 января 2019 передаст главе Православной Церкви Украины Блаженнейшему митрополиту Епифанию", – говорится в анонсе.

Также уточняется, что вход для граждан будет закрыт во время литургии в собор и на его территорию, однако все верующие смогут участвовать в молитве и наблюдать за богослужением с большого экрана на Софийской площади.

"После литургии Томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8:00 до 18:00. Вход в трапезного храма Софии Киевской, где будет храниться Томос – свободный", – уточняется в сообщении.

Также на сайте Верховной Рады сообщается, что официальная делегация Украины во главе с Петром Порошенко, Андреем Парубием 5-6 января посетит с рабочим визитом Турцию для получения Томоса.

Программой визита в Стамбул предусмотрена встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем 5 января. Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса Вселенским патриархом и в молитве в Патриаршем храме Св. Георгия.

6 января президент Украины и члены делегации примут участие в церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии и церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог".

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