Украинцам показали символический рисунок Шевченко о войне

Карина Бондаренко Общество 02:46, 2.11.2020

Украинцам показали символический рисунок Тараса Шевченко о войне под названием "Сказка", датированный 1844 годом.

В основу офорта положено распространенный в народном творчестве сюжет о разговоре солдата со смертью. Его опубликовали на странице "Розсекречена історія України" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Диалог между солдатом и смертью происходит на окраине села на фоне украинского пейзажа.

Сказка.
"Розсекречена історія України" в Telegram

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети разгорелся скандал из-за задания в рабочей тетради для учеников второго класса по предмету "Я досліджую світ", в котором в один ряд поставили Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Надю Дорофееву и Монатика.

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