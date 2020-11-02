Украинцам показали символический рисунок Шевченко о войне

Украинцам показали символический рисунок Тараса Шевченко о войне под названием "Сказка", датированный 1844 годом.

В основу офорта положено распространенный в народном творчестве сюжет о разговоре солдата со смертью. Его опубликовали на странице "Розсекречена історія України" в Telegram (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Диалог между солдатом и смертью происходит на окраине села на фоне украинского пейзажа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети разгорелся скандал из-за задания в рабочей тетради для учеников второго класса по предмету "Я досліджую світ", в котором в один ряд поставили Тараса Шевченко, Лесю Украинку, Надю Дорофееву и Монатика.