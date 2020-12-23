Украинцам показали фото "дикарского" отдыха советских буржуев

В Советском Союзе был популярным так называемый отдых дикарями, когда люди семьями или группами друзей выезжали в лес, к реке или морю с палатками. Это мог быть как автокемпинг, так и пешеходный туризм с рюкзаками.

Фото такого отдыха в СССР недавно появилось на странице "Исторические фотографии" в Facebook и заставило пользователей по-доброму "раскритиковать" его. Изображенных на нем отдыхающих в сети охарактеризовали советскими "дикарями"-буржуями.

"Лада 2103 с "лопухами" и польская палатка. Летний отдых в подмосковье. СССР. Конец 1970-х", – говорится в подписи к снимку.

Под постом собралось более полторы сотни комментариев. В них люди отметили, что, выезжая в свое время на природу, обычные советские граждане довольствовались малым, и это явно не были "Лада" с брызговиками или польская палатка. Ко всему прочему, не все в Союзе могли позволить себе такую газовую горелку, как на фото, не у каждого был такой большой винтажный чемодан. Пользователи посчитали, что на снимке с парадом дефицитных товаров, скорее всего, запечатлен отдых советских буржуев – например, семьи директора универмага.

"Ох уж эти простые советские семьи", "Западный образ жизни практически, газ с собой. Но круче всего – винтажный чемодан", "Круто так для того периода времени", "Зажиточные!", "Это очень, очень непростая семья. В кадре – парад дефицитов", "Счастливчики! У них была машина. Это давало свободу", "Вот буржуи!", "Мечта большинства граждан СССР. По факту получить такое могли процентов 15-20, не более", "Мажоры на отдыхе", "Что на этом фото советского происхождения?", "Все, что на фото – дефицит, купить нельзя, только достать, совок", – подчеркнули пользователи.

При этом многим фотография напомнила их отдых в то время. И несмотря на то, что тогда еду приходилось варить на костре, а мыться и стирать одежду в ближайшем водоеме, многие до сих пор считают такие "вылазки" на природу самими романтичными и одними из лучших воспоминаний о детстве.

"Тогда не боялись отдыхать там, где приглянулось...спокойно было и надежно...Я лично с семьей много путешествовал в эти годы и все было в порядке", "Вполне реалистичная сцена", "У меня тоже была "тройка" и польская палатка, до сих пор жива и я ею пользуюсь, только верх желто-синий", "Вот ровно так ездили в автокемпинг под Судак из Черкасс. Одни из самых теплых детских воспоминаний", "Это привал по дороге в Крым или еще куда-нибудь (можно догадаться даже если не в курсе, хотя-бы по чемоданам)", "Мое счастливое детство – один в один. И река внизу... Эх", – поделились воспоминаниями пользователи.

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