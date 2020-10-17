Украинцам озвучили симптомы средне-тяжелого протекания COVID-19

Марина Погорилко Общество 18:42, 17.10.2020 Обновлено: 18:55, 17.10.2020

В Национальной службе здоровья Украины озвучили симптомы среднего и средне-тяжелого течения коронавируса, а также сообщили, при каком состоянии пациентам необходимо стационарное лечение.

Разъяснения по болезни дали на Youtube-канале службы, в котором разобрали пять самых распространенных вопросов о медицинской помощи в случае заболевания COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Симптомы среднего и средне-тяжелого протекания – это удушье, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхания больше физиологической нормы, кровохарканье, желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота, или диарея, изменения психического состояния, спутанность сознания и заторможенность", – отметила представительница службы.

"Пациенты, независимо от тяжести состояния, у которых повышенная температура выше 38, и она плохо поддается коррекции, должны получать медицинскую помощь в стационаре", – добавила она.

В службе подчеркнули, что лечение в стационаре – бесплатное для пациента.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Комментировать
Общество

Смотрите также

Зеленская встретилась с первой леди Турции и вызвала дискуссию своим нарядом

Перевод часов 2020: когда Украина перейдет на зимнее время

Гончаренко об опросе Зеленского перед выборами: ему 42 года и он не лох, а нас держат за лохов

СМИ обнародовали "темник" для "слуг народа" по опросу Зеленского

Я приду! А ты? Судебное заседание по Андрею Антоненко