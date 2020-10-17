Украинцам озвучили симптомы средне-тяжелого протекания COVID-19
В Национальной службе здоровья Украины озвучили симптомы среднего и средне-тяжелого течения коронавируса, а также сообщили, при каком состоянии пациентам необходимо стационарное лечение.
Разъяснения по болезни дали на Youtube-канале службы, в котором разобрали пять самых распространенных вопросов о медицинской помощи в случае заболевания COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"Симптомы среднего и средне-тяжелого протекания – это удушье, затрудненное дыхание, увеличение частоты дыхания больше физиологической нормы, кровохарканье, желудочно-кишечные симптомы, такие как тошнота, рвота, или диарея, изменения психического состояния, спутанность сознания и заторможенность", – отметила представительница службы.
"Пациенты, независимо от тяжести состояния, у которых повышенная температура выше 38, и она плохо поддается коррекции, должны получать медицинскую помощь в стационаре", – добавила она.
В службе подчеркнули, что лечение в стационаре – бесплатное для пациента.
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