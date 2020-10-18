Украинцам нужно менять стиль жизни или готовиться к смерти от COVID-19, – экс-министр

Во время пандемии коронавируса (COVID-19) украинцы должны понимать, что не все поборют болезнь и нужно готовиться к самому худшему.

Об этом в эфире Апостроф TV рассказал экс-министр здравоохранения, президент Всеукраинского врачебного общества и врач Олег Мусий.

"Надо готовиться к тому, что люди должны изменить свой стиль жизни – или умереть. Возможно, молодые люди не умрут, они переносят вирус нормально, но есть родители, есть бабушки, дедушки. И они принесут эту заразу к ним, а потом будут собирать на похороны своих родных людей, которые могли бы еще без коронавируса прожить 5-7 лет. Поэтому берегитесь сами и берегите своих родных и близких", – предупредил он.

Мусий отметил, что сейчас в больницах Украины наблюдается критическая ситуация, потому что много врачей сами заразились COVID-19.

"Человек должен находиться на лечении месяц, а персонал – на самоизоляции. Кто их заменит? Поэтому все эти идеи об открытии полевых госпиталей на стадионах – кто там будет работать? Некому реально физически работать. Человек же не может работать 25 часов в сутки", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Олег Мусий пояснил, как получить в Украине бесплатное лечение COVID-19.