Когда украинцам стоит планировать отпуск: в Кабмине дали прогноз

Наиболее реальным временем для отпуска может быть вторая половина лета, но при условии, что все будут придерживаться правил безопасности.

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Раньше планировать отдых украинцам не стоит, заявил в интервью "ВВС Украина" министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут придерживаться правил безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваемости не растет", – уточнил министр.

Криклий отметил, что возобновление авиасообщения будет зависеть от того, как быстро другие страны начнут открывать свои "воздушные ворота".

"Если Украина пройдет эпидемию лучше, чем большинство других стран, то сможет открыть рынок внутренних авиаперелетов раньше, чем международные рейсы", – сказал он.

Министр уточнил, что относительно наземного транспорта первыми заработают пригородные электрички.

Как сообщал OBOZREVATEL, карантин в Украине планируют продлить до 12 мая. При этом будут смягчены его условия и гражданам разрешат посещать некоторые объекты.

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