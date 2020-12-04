Украинцам напомнили о юном Герое ДАП, который не дожил час до перемирия

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Защитник ДАП Андрей Терещенко

Волонтеры напомнили украинцам историю героической гибели воина Андрея Терещенко (Рэмбо), жизнь которого оборвалась в начале декабря 2014 года в Донецком аэропорту.

Воспоминаниями о юном защитнике поделились на странице фонда "Повернись живим" в Facebook. Волонтеры отметили, что он только один час не дожил до перемирия.

""Ему бы жить и жить", – подумает каждый, кто увидит это фото, а потом узнает, что юноша на фото уже шесть лет как погиб на войне. Это – Андрей Терещенко с псевдо Рембо. 2 декабря 2014 года он получил тяжелое ранение в голову во время обстрела в аэропорту Донецка, был доставлен вертолетом в госпиталь, но спасти его не удалось", – отметили авторы поста.

Также в нем поделились воспоминаниями матери защитника, которая рассказала, как во время пребывания сына в АТО общалась с ним в основном по SMS. По словам женщины, на ее вопрос, как дела, молодой человек всегда отвечал: "Еще жив".

Андрей Терещенко погиб в ДАП в 2014 году.

Но 28 ноября 2014 года он перестал выходить на связь. Рокового 2 декабря отец таки дозвонился к сыну и в трубку услышал, что идет сильный бой. А через несколько часов Терещенко погиб. Об обстоятельствах смерти молодого защитника рассказал фельдшер Константин Сутулов.

"Мы сразу попали на войну. Только заехали – сразу плотные бои. Андрей был на посту "Ромео". Вечер был, как сейчас помню. 2 декабря 2014 года это случилось. Я как раз капельницу ставил Паше Кочубею, раненому нашему, до поста было метров 30, Рэмбо принесли ребята, положили на стол. Конечно, там был нужен не медик, а Бог", – вспоминает мужчина.

По его словам, у парня было тяжелое ранение в голову. На стол к фелдшеру воин попал уже без сознания, впрочем, в течение двух часов мужчина пытался сохранить ему жизнь. После этого побратимы вызвали БТР, который эвакуировал Андрея. Но ранение было не совместимым с жизнью, и воин умер всего за час до объявления перемирия.

"Когда в очередной раз будете слышать: "Просто перестать стрелять" – помните об Андрее Терещенко, который шесть лет назад час не дожил до очередного перемирия!" – призвали украинцев волонтеры в конце сообщения.

Андрей Терещенко

Андрей Терещенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правозащитница Екатерина Галушка посвятила трогательный пост погибшим на Донбассе Героям, в котором рассказала об их мечтах, планах и обещаниях, которым не суждено сбыться.

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