Украинцам напомнили, как Россия создавала миф о "Малороссии": исторические факты

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Общество
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Украинцам напомнили истоки мифа о 'Малороссии'

Миф о том, что Украина является вымышленной "Малороссией", а не независимым государством, возник задолго до агрессии Кремля в 2014 году. Например, его активно культивировал в начале ХХ века российский военный деятель, украинофоб Антон Деникин.

Об этом напомнили на Telegram-канале "Рассекреченная история". В посте отметили, что в 1919 году на украинских территориях, находившихся под контролем Добровольческой армии Деникина, было восстановлено действие дореволюционных законов и провозглашена идея "единой и неделимой России".

Ради нее российский армеец начал великодержавную и антиукраинскую политику: в государственных школах было восстановлено преподавание на русском языке, а в частных преподавание на украинском разрешалось лишь частично.

Армия Антона Деникина в Киеве.

Более того – официальная позиция Деникина относительно языкового вопроса в Украине была высказана в "Обращении главнокомандующего вооруженными силами Юга России генерала А. Деникина к населению Малороссии", которое было опубликовано в издании "Киевлянин"

"…Стремление отторгнуть от России Малорусскую ветвь русского народа не остановлено и поныне. Былые ставленники немцев – Петлюра и его соратники, положившие начало расчленению России, продолжают и теперь совершать свое злое дело: создание самостоятельной Украинской Державы и борьба против возрождения единой России. Однако же от изменческого движения, направленного к разделу России, необходимо совершенно отметать деятельность, внушенную любовью к родному краю, к его особенностям, местной старине и местному народному языку…" – говорилось в документе.

Из-за такой агрессивной антиукраинской позицию Деникина 23 сентября 1919 года на совместном заседании Директории и правительства УНР и ЗУНР было принято решение немедленно начать военные действия против его армии.

Армия Деникина в Киеве

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал мнение, что российский президент Владимир Путин продолжает разделять Украину на центральную и западную, продвигая проект "Новороссия".

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