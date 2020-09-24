Украинцам напомнили, как Россия создавала миф о "Малороссии": исторические факты

Миф о том, что Украина является вымышленной "Малороссией", а не независимым государством, возник задолго до агрессии Кремля в 2014 году. Например, его активно культивировал в начале ХХ века российский военный деятель, украинофоб Антон Деникин.

Об этом напомнили на Telegram-канале "Рассекреченная история". В посте отметили, что в 1919 году на украинских территориях, находившихся под контролем Добровольческой армии Деникина, было восстановлено действие дореволюционных законов и провозглашена идея "единой и неделимой России".

Ради нее российский армеец начал великодержавную и антиукраинскую политику: в государственных школах было восстановлено преподавание на русском языке, а в частных преподавание на украинском разрешалось лишь частично.

Более того – официальная позиция Деникина относительно языкового вопроса в Украине была высказана в "Обращении главнокомандующего вооруженными силами Юга России генерала А. Деникина к населению Малороссии", которое было опубликовано в издании "Киевлянин"

"…Стремление отторгнуть от России Малорусскую ветвь русского народа не остановлено и поныне. Былые ставленники немцев – Петлюра и его соратники, положившие начало расчленению России, продолжают и теперь совершать свое злое дело: создание самостоятельной Украинской Державы и борьба против возрождения единой России. Однако же от изменческого движения, направленного к разделу России, необходимо совершенно отметать деятельность, внушенную любовью к родному краю, к его особенностям, местной старине и местному народному языку…" – говорилось в документе.

Из-за такой агрессивной антиукраинской позицию Деникина 23 сентября 1919 года на совместном заседании Директории и правительства УНР и ЗУНР было принято решение немедленно начать военные действия против его армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказал мнение, что российский президент Владимир Путин продолжает разделять Украину на центральную и западную, продвигая проект "Новороссия".