Украинцам на выборах мэра предложили выиграть iPhone 12

В Славянске Донецкой области во время второго тура выборов предложили выиграть iPhone 12 за фото на избирательном участке.

Как сообщила общественная сеть "ОПОРА", конкурс накануне объявила организация "Платформа инициатив "Теплица"". По правилам, опубликованным в сообщениях на страницах в соцсетях Facebook и Instagram, жителям необходимо принять участие в голосовании и сделать селфи у избирательных ящиков.

ОПОРА

ОПОРА

В объявлении есть уточнение, что фото нужно делать без бюллетеня. Селфи выкладывают на своих страницах в соцсетях с хэштегом #Славянсквыбирает, а в понедельник состоится розыгрыш, главный приз которого – iPhone 12.

По решению организаторов, в конкурсе участвуют жители города в возрасте от 18 до 45 лет, возрастные ограничения объясняют необходимостью поднятия активности участия в выборах именно категории молодежи.

Также ОПОРА зафиксировала желающих сфотографироваться у ящиков.

ОПОРА

ОПОРА

ОПОРА

Отметим, что так называемый конкурс также проводят в Бердянске Запорожской области. Как пишет местное издание pro.berdiansk.biz, такую акцию полиция оценила противоправной, назвав предложением неправомерной выгоды за совершение действий, связанных с реализацией избирательного права.

Отмечается, что бердянцам в соцсетях также предлагали сфотографироваться у своего участка, выложить фото с хэштегом #обирач и отметкой страницы, и ждать результатов конкурса. Распространялись публикации анонимно, без обратной связи.

По данному факту Главным управлением национальной полиции в Запорожской области начато уголовное производство №12020080130002348.

pro.berdiansk.biz

Напомним, в воскресенье, 22 ноября, в Украине проходит второй тур местных выборов-2020. Повторное голосование назначено в 11 городах. В частности, жители Львова, Бердянска, Днепра, Дрогобыча, Полтавы, Николаева, Славянская, Никополя, Ровно, Ужгорода и Черкасс выбирают одного из двух кандидатов, которые не смогли получить безоговорочную победу в первом туре. OBOZREVATEL следит на развитием событий онлайн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность мэра Ужгорода