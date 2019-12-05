Украинцам могут усложнить выезд в Россию: что придумали

Гражданами Украины могут запретить пересекать государственную границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. В Министерстве иностранных дел уже подготовили соответствующие предложения.

Такое заявление сделал госсекретарь МИД Андрей Заяц в своем Twitter. Об этом сообщает "Европейская правда".

"МИД Украины подготовило на рассмотрение правительства предложения о пресечении въезда украинцев в Россию по заграничным паспортам. Предложение поддержано всеми причастными органами власти. Так будет безопаснее!" – написал он.

Гражданам Украины хотят усложнить выезд в Россию

Со своей стороны директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев, добавил, что проектом постановления Кабмина предусмотрена остановка действия положений соглашений с РФ от 1997 и 2011 годов, которые заключали еще до начала российской агрессии. В них был определен перечень документов, по которым украинцам разрешено пересекать границу с Россией, и это, среди прочего, внутренний паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении для детей до 16 лет.

"Законом "О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины" четко определены документы, которые дают такое право. Это паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический и служебный паспорта Украины, удостоверение личности моряка, члена экипажа и удостоверение личности на возвращение в Украину. В случае принятия правительством постановления с 1 марта 2020 года к украинцам, которые пересекают границу с РФ, будут применяться положения этого закона в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу", – рассказал он.

Помимо этого, ссылаясь на данные администрации Госпограничной службы, Погорельцев отметил, что необходимость внесения изменений в вышеупомянутые соглашения с РФ объясняется тем, что с каждым годом растет количество случаев выявления подделок как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов в форме книжечки.

Он подчеркнул, что "существующий упрощенный режим поездок украинцев в Россию в условиях вооруженной агрессии последней – не адекватен угрозам национальной безопасности Украины".

А также объяснил, как украинцы, находящиеся в России, смогут оформить загранпаспорт.

"В случае временного или постоянного пребывания на территории РФ они могут обратиться с ходатайством об оформлении паспорта гражданина Украины для выезда за границу в наше посольство в Москве и консульские учреждения Украины в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге или Новосибирске", – сообщил Погорельцев.

По его словам, на данный момент таким правом уже воспользовались более 4 тысяч граждан Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, пограничное управление ФСБ РФ в оккупированном Крыму временно закрыло пункт пропуска "Армянск" на административной границе полуострова с Херсонщиной.

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