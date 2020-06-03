Украинцам могут разрешить менять отчество: Рада сделала первый шаг

Глеб Иванов Общество 11:52, 3.06.2020 Обновлено: 12:58, 3.06.2020

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о разрешении украинцам с 16 лет наряду с именем и фамилией менять отчество.

"За" соответствующий документ №2450 на заседании правительства 3 июня проголосовало 247 народных депутатов, "против" – 42 нардепа, "воздержались" – 42.

Проект закона №2450 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества, по словам его авторов, направлен на выполнение решения Европейского суда по правам человека по делу "Гарнага против Украины" и устранения пробелов, существующих между нормами Гражданского и Семейного кодексов Украины.

Наталья Гарнага, которая создала прецедент в Европейском суде и украинском законодательстве, родилась Владимировной, а стала Юрьевной. Ее отец ушел из семьи, когда ей было 12 лет, после чего она и захотела изменить отчество. Она боролась за свое право в судах 10 лет.

Так, проектом закона предусматривается право лица по своему усмотрению менять отчество также, как и фамилию или имя.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр юстиции Денис Малюська сообщил, что в Украине нет ограничений на присвоение имени для ребенка. Украинцы имеют право назвать ребенка, как они хотят, даже если это Z148.

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