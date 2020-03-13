Украинцам могут ограничить передвижение внутри страны – Минздрав

В рамках мер безопасности в связи с ситуацией с коронавирусом, в одном из населенных пунктов Украины гражданам могут ограничить возможность передвижения.

Об этом заявил глава Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в пятницу, 13 марта, на совместном брифинге с секретарем СНБО Алексеем Даниловым и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Мы сейчас рассматриваем возможность в ближайшее время, если будут завершены противоэпидемические исследования и наши подозрения подтвердятся, в одном населенном пункте страны ограничить гражданам право на передвижение за его пределы", – сказал он.

В то же время глава Минздрава заявил, что согласно рекомендациям относительно карантина, со своей стороны органы местного самоуправления могут самостоятельно принимать соответствующие решения, в частности, и об ограничении передвижения.

Кроме этого, Ляшко призвал украинцев не верить заявлениям "спекулянтов", которые предлагают пройти тест на коронавирус за 10 тысяч гривен, а также завышают цену на защитные маски и другие медицинские средства.

"Есть соответствующее поручение премьер-министра антимонопольному комитету – проверить всех, кто злоупотребляет, намеренно удерживает цену на средства и товары, которые используются в борьбе с коронавирусной инфекцией. Виновников будут привлекать к ответственности", – сказал он.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина из-за угрозы распространения смертельного коронавируса COVID-19 на две недели закрывает границы для иностранных граждан.

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