Украинцам дали советы, как правильно передвигаться во время гололеда и уберечься от травм

Жертвами гололеда, который образовался из-за ледяного дождя в Киеве, за минувшие сутки 10 декабря стали более 160 человек. Чтобы минимизировать риски, стоит придерживаться простых советов.

О том, как передвигаться по улицам, превратившимся в каток, не навредив здоровью, рассказали на сайте bigmir.net. Советы касаются обуви, одежды, техники перемещения и падения.

Чтобы не потерять равновесие на скользкой поверхности, лучше всего пользоваться обувью с рельефной подошвой. Ее материал также имеет значение – резина и каучук не замерзают при умеренных минусовых температурах, поэтому они предпочтительнее.

Туфли и сапоги на высоком каблуке совершенно не подходят для балансирования на льду, поэтому им лучше предпочесть обувь с плоской подошвой.

Для усиления сцепления с поверхностью можно использовать как различные специальные приспособления, так и подручные средства.

Например, журналист Анна Молчанова в Facebook посоветовала использовать лист наждачной бумаги для скейтов, который имеет самоклеющуюся основу.

"Нарезаете маленькими квадратиками (да хоть как) – снимаете бумагу, шлёпаете на носок подошвы. Было дело, и на тонкий каблук "присобачивала" вот в таких, как сейчас экстремальных условиях. Потому что даже если на машине, то до нее и от нее ещё нужно дойти", – написала женщина.

По ее словам, такой наклейки точно хватит на день, а по эффективности она превосходит даже ледоступы.

Также можно использовать для наклейки на подошву обычный медицинский пластырь. Однако он стирается довольно быстро. Более долговечным окажется кусочек старого войлока, который можно приклеить к подошве с помощью суперклея.

Эксперты советуют одеваться во что-то теплое и одновременно удобное, что не сковывает движения. Отличной идеей является пуховик, который в случае падения может смягчить удар.

Важным аксессуаром станут перчатки, которые защитят руки не только от холода, но и от возможных мелких травм.

По скользкой поверхности нужно передвигаться медленно, небольшими шагами, держа ноги слегка согнутыми. Не следует держать руки в карманах, поскольку так сложнее сохранить равновесие. По-возможности лучше отказаться от тяжелых сумок с длинными ручками, которые смещают центр тяжести человека. Любую ношу целесообразно распределять между руками равномерно.

Местами повышенной опасности считаются ступеньки. По ним нужно передвигаться максимально осторожно, ставя ступню вдоль ступеньки.

Пожилым людям рекомендуют ходить с тростью с резиновым наконечником или хотя бы с заостренной внизу палкой.

Если равновесие удержать не удалось и вы поняли, что упадете, постарайтесь присесть как можно ниже. Во избежание травм при падении руки не стоит выставлять вперед, а ноги лучше держать вместе.

Желательно упасть вперед и набок, чтобы не повредить спину и голову. После контакта с поверхностью постарайтесь перекатится, чтобы уменьшить энергию падения.

Не спешите сразу вскакивать на ноги – одна-две секунды ничего уже не решат, но дадут возможность вам осмотреться и спокойно подняться.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве и области патрульные 10 декабря зафиксировали около 600 дорожно-транспортных происшествий из-за гололеда. На дорогах области произошло 72 аварии. Из них 3 – с пострадавшими.