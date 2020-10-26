Украинскую вакцину протестировали на животных, она может появится через год, – Степанов

Украинская вакцина против коронавируса прошла этап испытания на животных и может появится уже через год.

Об этом на брифинге 26 октября заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Доклинические испытания препарата длились 6 месяцев.

Ученые Института микробиологии НАН вместе с представителями американской компании проводили тестирование на животных и даже человеческих клетках.

"Они (ученые – ред.) получили очень стойкий результат по выработке антител животными. Более того, этот претендент на вакцину показал полную нейтрализацию вируса уже на живых клетках человека", – сказал министр.

По его словам, вакцина должна пройти еще три этапа клинических испытаний.

"Сейчас в Украине подбирается соответствующее производство, где это может быть сделано. Если наши ожидания сбудутся и действительно избранный производитель, и выбранный путь мы пройдем нормально, то уже где-то через год мы сможем получить оригинальную украинскую вакцину от COVID-19", – резюмировал Степанов

Как писал OBOZREVATEL, на совещании в Офисе президента Украины ученые рассказали главе государства Владимиру Зеленскому о результатах исследования отечественного претендента на вакцину от COVID-19. Препарат прошел доклиническую фазу испытаний.