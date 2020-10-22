Украинскую вакцину от COVID-19 могут испытать на людях через три месяца, – профессор

Украинскую вакцину от коронавируса (COVID-19) хотят испытать на людях через три месяца.

Как сообщил в интервью "РБК-Украина" один из разработчиков препарата, президент компании DiaPrep System Inc., международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, профессор Михаил Федоров, доклинические испытания на животных прошли успешно.

"Если наши ожидания сбудутся и действительно выбранный производитель будет готов к производству по международному стандарту, по международному лицензированию – я думаю, что через три месяца мы получим готовность для первой фазы", – сказал он.

Ученый объяснил, что после обсуждения с правительством перехода к клинической фазе, документация о разработке вакцины будет передана в ВОЗ.

"На сегодняшний день, поскольку мы получили только доклиническую фазу, решение правительством Украины не принято, какие-то специальные обсуждения не проводились. Но как только будет выбрана площадка – несомненно, вся документация будет представлена в ВОЗ", – добавил Федоров.

По его словам, клиническая фаза будет проходить с привлечением добровольцев в несколько этапов, после чего будут сделаны выводы о безопасности и эффективности препарата.

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