Украинскую семью хотели накормить мутантом: опубликовано видео

Харьковская семья едва не поужинала четырехлапой курицей-мутантом, которую приобрела в одном из магазинов.

Как сообщается в сюжете ТСН, после открытия упаковки у курицы была обнаружена дополнительная пара лап.

Ужинать такой курицей семья не рискнула, поэтому вскоре отнесла ее обратно в магазин.

Однако специалисты уверяют, что в курице, скорее всего, ничего вредного не было. Они назвали такую мутацию обычным генетическим сбоем, который мог возникнуть даже из-за питания родителей четырехлапой курицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Хмельницком вспыхнул скандал из-за выпечки с живыми муравьями.