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Украинскую семью хотели накормить мутантом: опубликовано видео

1.9тЧитать новость на украинском

Харьковская семья едва не поужинала четырехлапой курицей-мутантом, которую приобрела в одном из магазинов.

Как сообщается в сюжете ТСН, после открытия упаковки у курицы была обнаружена дополнительная пара лап.

Ужинать такой курицей семья не рискнула, поэтому вскоре отнесла ее обратно в магазин.

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Однако специалисты уверяют, что в курице, скорее всего, ничего вредного не было. Они назвали такую мутацию обычным генетическим сбоем, который мог возникнуть даже из-за питания родителей четырехлапой курицы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Хмельницком вспыхнул скандал из-за выпечки с живыми муравьями.

Место
УкраинаХарьков
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