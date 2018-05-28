Украинскую семью хотели накормить мутантом: опубликовано видео

Харьковская семья едва не поужинала четырехлапой курицей-мутантом, которую приобрела в одном из магазинов.
Как сообщается в сюжете ТСН, после открытия упаковки у курицы была обнаружена дополнительная пара лап.
Ужинать такой курицей семья не рискнула, поэтому вскоре отнесла ее обратно в магазин.
Однако специалисты уверяют, что в курице, скорее всего, ничего вредного не было. Они назвали такую мутацию обычным генетическим сбоем, который мог возникнуть даже из-за питания родителей четырехлапой курицы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Хмельницком вспыхнул скандал из-за выпечки с живыми муравьями.