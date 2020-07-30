Украинскую лавру закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

Борис Бондарь Общество 23:28, 30.07.2020 Обновлено: 23:36, 30.07.2020

В Святоуспенской унивской лавре УГКЦ на Львовщине обнаружили вспышку COVID-19, ее закрыли на карантин. Заболели несколько монахов.

Об этом сообщили на странице Facebook лавры. Заболевания обнаружили благодаря ПЦР-тестированию.

Территорию лавры закрыли на карантин, посторонних людей не пускают.

"По этому поводу все публичные богослужения будут отменены. Просим ваших молитв за выздоровление братии", – написали на странице лавры.

В Святоуспенской унивской лавре УГКЦ – вспышка COVID-19
(Facebook Святоуспенской лавры)

Синкел по делам монашества во Львовской Архиепархии УГКЦ Юстин Бойко на своей странице в Facebook заверил, что "все отцы и братья находятся под заботливой опекой и присмотром врачей". Он выразил благодарность медикам.

"Ради безопасности прибывающих в нашу обитель, чтобы вместе с нами молиться, мы вынуждены на определенный срок закрыть свободный доступ к нашему монастырю", – написал Бойко.

Коронавирусом заболели монахи лавры
(Facebook Юстина Бойко)

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевском Свято-Феодосиевском мужском монастыре Православной церкви Украины произошла вспышка COVID-19, из-за чего он закрылся на карантин.

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