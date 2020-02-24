Главная Новости
24 февраля • обновлено в 22:08
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украинскую антарктическую станцию окружил "кровавый снег": пугающие фото

2.8т
Читать материал на украинском

Вокруг украинской антарктической станции "Академик Вернадский" стал проступать красного цвета снег, местами напоминающий кровавые разводы.

Снимки опубликованы на странице Министерства образования и науки в Facebook. В ведомстве пояснили, в чем причина такого явления (чтобы посмотреть все фото, проскролльте до конца новости).

Станцию "Академик Вернадский" окружил "кровавый снег"

Станцию "Академик Вернадский" окружил "кровавый снег"

facebook.com/UAMON

Выяснилось, что такую окраску снегу придают микроскопические снежные водоросли.

"Наши ученые определили их под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу всю продолжительную зиму. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают проростать", – пояснили в Минобразования и науки.

Станцию "Академик Вернадский" окружил "кровавый снег"

Станцию "Академик Вернадский" окружил "кровавый снег"

facebook.com/UAMON

Клетки этих водорослей содержат зеленый пигмент – хлорофил, а также красный каротиновый слой. В результате этого появляются красные пятна. Этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

Станцию "Академик Вернадский" окружил "кровавый снег"

Станцию "Академик Вернадский" окружил "кровавый снег"

facebook.com/UAMON

"”Цветение” снега способствует изменению климата. Из-за красно-малинового окраса снег меньше отбивает солнечного света и быстрее тает. В результате в нем образуется еще больше ярких водорослей", – добавили в ведомстве.

Исследование водорослей

Исследование водорослей

facebook.com/UAMON

Подобные явления можно увидеть также в Арктике, Альпах и других высокогорных экосистемах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный научный центр дал возможность каждому увидеть украинскую станцию "Академик Вернадский" с помощью 3D-тура.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Теги
Антарктида Министерство образования Украины
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
1
3
Смешно
5
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Зачем хрюкоидам антарктическая станция?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
А чего не пишите что на этой якобы украинской станции, (на самом деле бывшая британская "Фарадей"), украинцы проводят исследования по заказу британцев, что собственно определено по условиях приобретения Украиной этой станции за 1 фунт стерлингов?)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги