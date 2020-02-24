Вокруг украинской антарктической станции "Академик Вернадский" стал проступать красного цвета снег, местами напоминающий кровавые разводы.

Снимки опубликованы на странице Министерства образования и науки в Facebook. В ведомстве пояснили, в чем причина такого явления (чтобы посмотреть все фото, проскролльте до конца новости).

Станцию "Академик Вернадский" окружил "кровавый снег" facebook.com/UAMON

Выяснилось, что такую окраску снегу придают микроскопические снежные водоросли.

"Наши ученые определили их под микроскопом как хламидомонады Chlamydomonas nivalis. Водоросли размножаются спорами, которые не боятся экстремальных температур и сохраняются в снегу всю продолжительную зиму. Когда погодные условия становятся благоприятными (а сейчас в Антарктиде как раз лето), споры начинают проростать", – пояснили в Минобразования и науки.

Станцию "Академик Вернадский" окружил "кровавый снег" facebook.com/UAMON

Клетки этих водорослей содержат зеленый пигмент – хлорофил, а также красный каротиновый слой. В результате этого появляются красные пятна. Этот слой защищает водоросли от ультрафиолетового излучения.

Станцию "Академик Вернадский" окружил "кровавый снег" facebook.com/UAMON

"”Цветение” снега способствует изменению климата. Из-за красно-малинового окраса снег меньше отбивает солнечного света и быстрее тает. В результате в нем образуется еще больше ярких водорослей", – добавили в ведомстве.

Исследование водорослей facebook.com/UAMON

Подобные явления можно увидеть также в Арктике, Альпах и других высокогорных экосистемах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальный научный центр дал возможность каждому увидеть украинскую станцию "Академик Вернадский" с помощью 3D-тура.

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