Украинской вакцины против коронавируса нет, – Ляшко

В Украине проходит клинические испытания кандидат на вакцину против коронавируса, самой вакцины еще нет.

Как заявил в интервью "Сегодня" главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, проведенная украинскими компаниями "доклиника" дает положительные результаты.

"Мы сейчас говорим не о вакцине, а о кандидате на вакцину. Пока не прошли все клинические испытания – вакцины нет. Да, действительно есть доклиника, проведенная украинскими компаниями, которая дает определенные положительные результаты, чтобы запускать процесс регистрации, производство кандидата-вакцины и проведения клинических исследований", – пояснил он.

По словам Ляшко, в Украине также разрабатывается еще одна вакцина-кандидат.

"Это была идея и эта идея профинансирована через государственную грант. Сейчас начинаются только первые доклинические исследования, которые покажут, есть ли у нее дальнейший путь развития или нет. То есть там еще достаточно долгий путь, чтобы назвать их продуктом, который впоследствии можно будет назвать кандидатом на вакцину", – добавил главный санврач.

Как писал OBOZREVATEL, на совещании в Офисе президента Украины ученые рассказали главе государства Владимиру Зеленскому о результатах исследования отечественного претендента на вакцину от COVID-19.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинская вакцина против коронавируса прошла этап испытания на животных и может появиться уже через год.