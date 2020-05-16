"Какая разница" в действии!" Украинское издательство опозорилось с книгой известной писательницы

Украинское издательство "Центр учебной литературы", которое занимается печатью учебников и пособий, выпустило сборник произведений Ольги Кобылянской, однако на обложке книги размещена фотография писательницы Марко Вовчок.

Об этом рассказала писательница Оксана Забужко в Facebook. По ее словам, издательство печатает пособия по заказу государства.

"Не могу не поделиться направленной картинкой. И прошу помощи зала, потому что мне дух перехватило. Я не знаю такого издательства" Центр учебной литературы ", но, судя по их сайту, они выдают "учебники и пособия" по заказу украинского государства, вплоть роща гудит, и мы с вами за это платим", – говорится в сообщении.

Забужко также опубликовала снимок обложки книги и поинтересовалась у подписчиков, или узнали те женщину на ней.

"Поэтому у меня к почтенной публике очень важный вопрос: узнали тетю или нет? Перегородила картинка внимание ("что-то не то...") – или без подсказки перевернули бы ее, ничего не заметив? И – большая просьба к тем, кто не узнал и перевернул бы стыдиться тут нечего, это всего лишь социометрический "замер температуры по больнице"): напишите, пожалуйста, в комментарии, когда и где вы закончили школу – год и место", – написала она.

В сети бурно отреагировали на конфуз издательства.

"Издательство"какаяразница?", "Даже не знаю плакать или смеяться!", "А это что, настоящая книга, потому что не поверю, что такое может быть!", "Марко Вовчок, конечно. Не знаю, как их можно перепутать" , "Это для нас с Вами странно перепутать Марко Вовчок с Ольгой Кобылянской. А для этих "деятелей" они, как "китайцы на одно лицо". И язык и литература наши для них – "китайская грамота", "Что-то пошло у них не так! Мощная книготорговая компания и издательство, гордо называется "Центр учебной литературы" совершило досадную ошибку, перепутав на обложке Ольге Кобылянской с Марко Вовчок. Теперь это надо немедленно исправить, ликвидировать весь тираж и еще поблагодарить за внимательность и неравнодушие писательнице Оксане Забужко ", "Как филолог (с тридцатилетним стажем работы в школе) чуть не потеряла сознание. Думала, галлюцинации!", "Какая разница? Имеют право на ошибку. Сделают их еще раз!", "Такие сами профессионалы, как и в правительстве сейчас сидят. Есть чему удивляться!", "Какая разница" в действии", – пишут в сети.

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