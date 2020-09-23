Украинско-американская ракета Alpha успешно прошла предполетные испытания. Видео

Компания Firefly Aerospace, основателем которой является украинец Макс Поляков, успешно провела предполетные испытания своей первой ракеты Alpha.

Все четыре двигателя Reaver первой степени проработали 35 секунд, создавая невероятное давление на огнеупорные дефлекторы стенда.

Во время испытаний двигатели прошли проверку вектора тяги, мощности и стабильности работы. Это испытание стало одним из важнейших накануне первого полета ракеты-носителя.

"Запуск ракеты станет не только большой вехой для нашей компании, но и для всей Noosphere. Мы строим большую космическую вертикаль, куда входит много компаний, и мы скоро будем готовы предоставлять весь спектр услуг в космической отрасли – от запуска полезных грузов и производства спутников, к системам управления и анализа полученных данных" – сказал Поляков.

"Кроме того, запуск станет важным событием для Украины. Это покажет в первую очередь молодому поколению, что мы способны производить интеллектуальный продукт, космос для нас – это не мечта, а реальность. Я вкладываю много сил и средств в развитие науки в Украине, мы уже запустили 7 инжиниринговых школ и планируем развивать это направление. И я надеюсь, что запуск Alpha добавит мотивации студентам и учащимся", – добавил он.

Ракета Firefly Alpha находится на космодроме Ванденберг, Калифорния, США. Первый полет намечен на конец осени 2020 года. Компания Firefly Aerospace запустила конкурс DREAM, в котором могли принять участие все желающие, а проекты победителей получили место в ракете и отправятся в космос.