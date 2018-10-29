Украинским полицейским оплатят жилье: стало известно кто и сколько

Кабинет министров Украины утвердил ежемесячную денежную компенсацию полицейским за съем жилья в размере 5,3 тыс. гривен.

Постановление №866 от 24 октября обнародовано на "Правительственном портале". Выплаты предусмотрены полицейским, которые не имеют собственного жилья и снимают его по договору.

"Принятие постановления позволит частично компенсировать полицейским материальные расходы за наем ими жилых помещений, что позволит снизить уровень социальной напряженности среди указанной категории граждан", - отмечается в сообщении.

Согласно постановлению, начисление денежных компенсаций зависит от места съема жилья. Сумма за аренду будет выплачиваться ежемесячно в размере фактических расходов, но не более:

для Киева - два прожиточных минимума для трудоспособных лиц на 1 января календарного года (3524 гривны в этом году).

для Симферополя, Севастополя и областных центров - полтора прожиточных минимума для трудоспособных лиц (2643 гривны).

для других населенных пунктов - один прожиточный минимум (1762 гривны).

При этом компенсация увеличивается в 1,5 раза при наличии у полицейского трех и более членов семьи.

Полицейские не получат деньги, если у них или членов их семьи есть на праве собственности жилье по месту прохождения службы, если оно соответствует санитарным и техническим нормам и нормам жилищной площади.

Как писал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины приняла закон о социальном жилье для переселенцев. Он позволяет людям, покинувшим оккупированный Донбасс, встать на очередь на получение временного жилья. Правда, эксперты сомневаются в том, что новый документ заработает. Наше издание разбиралось, есть ли у украинцев шансы на социальное жилье.

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