Украинским больницам передадут 10 миллионов масок – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что 10 миллионов медицинских масок будет передано в учреждения здравоохранения по всей Украине.

Как сказано в канале премьера в Telegram, передача защитных масок состоится 16 марта. Шмыгаль рассказал, что лично проверил областные медицинские склады, совместно с главным государственным санитарным врачом Украины Виктором Ляшко.

Он рассказал, что на складах есть 10 миллионов масок, 69 портативных аппаратов для искусственной вентиляции легких, 1350 пульсоксиметров, 1180 ручных силиконовых дыхательных аппаратов, 1330 инфузионных насосов, 34 кислородных концентраторов.

Шмыгаль пообещал передать больницам 10 миллионов масок

"Продолжаем активно работать с производителями, поставщиками и продавцами масок и других средств индивидуальной защиты с целью нормализации ситуации в сетях аптек. Есть предварительные договоренности с международными партнерами о поставках в Украину миллионов масок и необходимого оборудования", – подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее депутат партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что отправляла запросы в Госрезерв и в Министерство здравоохранения по поводу того, есть ли в Украине защитные средства на случай какой-то болезни. Оказалось, что в Украине их нет. Она отметила, что 9 миллионов масок 70-го года выпуска Госрезерв пустил по областям.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине, по состоянию на утро 15 марта, коронавирус заподозрили уже в шести областях.

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