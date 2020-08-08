Украинский журналист заявил о "прослушке" и обвинил власть

Алексей Титофф Общество 09:10, 8.08.2020 Обновлено: 09:12, 8.08.2020

Украинский журналист Михаил Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома "признаки прослушивающего устройства"

Об этом он написал в Facebook, опубликовав соответствующие фото. Журналист связал обнаружение "прослушки" со своей профессиональной деятельностью.

"Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит", – написал он.

Журналист Ткач заявил о прослушке
Facebook\Михаил Ткач

Ткач добавил, что после вызвал полицию и дожидался следственно-оперативную группу.

Журналист вызвал полицию
Facebook\Михаил Ткач
Полиция в квартире Ткача
Facebook\Михаил Ткач
Facebook\Михаил Ткач

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты и блогеры потребовали от украинской власти не принимать законопроект "О медиа".

Ранее OBOZREVATEL писал, что изменится в Украине с принятием законопроекта о СМИ в Украине.

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