Украинский журналист заявил о "прослушке" и обвинил власть

Украинский журналист Михаил Ткач сообщил, что обнаружил у себя дома "признаки прослушивающего устройства"

Об этом он написал в Facebook, опубликовав соответствующие фото. Журналист связал обнаружение "прослушки" со своей профессиональной деятельностью.

"Обнаружил дома признаки прослушивающего устройства. В течение нескольких недель я несколько раз получал предупреждения о том, что моя журналистская деятельность раздражает чиновников и по мне начали активно работать. От одного источника была информация о том, что планируют "сверлиться". Сегодня понял, что это значит", – написал он.

Журналист Ткач заявил о прослушке Facebook\Михаил Ткач

Ткач добавил, что после вызвал полицию и дожидался следственно-оперативную группу.

Журналист вызвал полицию Facebook\Михаил Ткач

Полиция в квартире Ткача Facebook\Михаил Ткач

Facebook\Михаил Ткач

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