Украинский журналист скончался от рецидива рака

Марина Лисничук Общество 16:07, 27.09.2020 Обновлено: 16:33, 27.09.2020

Украинский журналист Олег Тудан умер 27 сентября после трехлетней борьбы с онкологическим заболеванием.

В свое время он работал корреспондентом ТСН и "Громадське Буковина" в Черновцах. О его смерти сообщила в Facebook подруга Кристина Гаврилюк.

Известно, что Тудан болел раком пищевода, в 2018 году он перенес тяжелую операцию по удалению опухоли. Однако в 2020-м врачи обнаружили рецидив. В феврале мужчине назначили химиотерапию и курс радиотерапии.

Олег Тудан работал корреспондентом ТСН и "Громадське Буковина"

Как сообщает издание "Диалоги", осторожные врачи не давали никаких прогнозов на выздоровление Олега, но тот решил так просто не сдаваться. Друзья объявили сбор средств на его лечение.

Друзья собирали средства на лечение журналиста Олега Тудана

"На спасение была надежда – украинские медики собирались впервые использовать иммунотерапию для лечения рака пищевода. Именно этот метод два года назад получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Лечение уже сертифицировано в Украине, но до сих пор дорогое. Первым пациентом должен был стать Олег Тудан", – говорится в сообщении.

Олег Тудан умер от рака

Отмечается, что о похоронах журналиста родные проинформируют позже.

Олег Тудан три года боролся с раком пищевода

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