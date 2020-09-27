Украинский журналист скончался от рецидива рака

Украинский журналист Олег Тудан умер 27 сентября после трехлетней борьбы с онкологическим заболеванием.

В свое время он работал корреспондентом ТСН и "Громадське Буковина" в Черновцах. О его смерти сообщила в Facebook подруга Кристина Гаврилюк.

Известно, что Тудан болел раком пищевода, в 2018 году он перенес тяжелую операцию по удалению опухоли. Однако в 2020-м врачи обнаружили рецидив. В феврале мужчине назначили химиотерапию и курс радиотерапии.

Как сообщает издание "Диалоги", осторожные врачи не давали никаких прогнозов на выздоровление Олега, но тот решил так просто не сдаваться. Друзья объявили сбор средств на его лечение.

"На спасение была надежда – украинские медики собирались впервые использовать иммунотерапию для лечения рака пищевода. Именно этот метод два года назад получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Лечение уже сертифицировано в Украине, но до сих пор дорогое. Первым пациентом должен был стать Олег Тудан", – говорится в сообщении.

Отмечается, что о похоронах журналиста родные проинформируют позже.

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