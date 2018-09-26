МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Украинский язык вошел в топ самых популярных в Европе

4.4тЧитать материал на украинском

Украинский язык вошел в топ-10 наиболее широко употребляемых среди населения Европы.

Об этом сообщает Совет Европы по случаю Европейского дня языков 26 сентября. В тройку лидеров вошли русский, немецкий и французский языки.

Далее в списке идут английский, турецкий, итальянский, испанский. На 8 строчке находится украинский язык, и замыкает таблицу польский и нидерландский.

Новости
Премьер Польши публично опозорился из-за незнания языка

Совет Европы провозгласил Европейский день языков 6 декабря 2001 года. Основная цель – поощрение изучения и освоение различных языков как в школах, так и вне их.

Напомним, что в марте президент Петр Порошенко анонсировал подписание указа о десятилетней программе укрепления государственного статуса украинского языка.

Украинский язык вошел в топ самых популярных в Европе

Как сообщал OBOZREVATEL, социологи провели опрос среди населения Украины. 61% респондентов выступили за отсутствие второго государственного языка.

Петр Порошенко подписал указ о "десятилетке" в мае, отметив, что должен усилить роль украинского языка в обществе.

Место
Украина
Объекты
украинский языкрейтинг
Поделиться в Facebook
16
Комментарии
3
10
Смешно
29
Интересно
4
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Gorobec Sana
Gorobec Sana
Хто в Європі розмовляє рашенською мовою крім рашенців? Ніхто.. Лише білоруси і українці. Якщо вважати всю рашу європейскою територією то не дивно що рашенська мова на 1 місці. Бо багато населення. Плюс українці зросійщені і білоруси. Ніхто інший в Європі не розмовляє рашенською мовою.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
С дерьмовы есть перевод на ГА ООН?Вопрос исчерпан! В Турции и Египте свыни на собачьей мове общаются?Вопрос исчерпан!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Tinin Alex
Tinin Alex
ТАК ХОХЛОВ ЖЕ НИКТО НЕ СЧИТАЛ 20 ЛЕТ - КАКИЕ 45 МИЛЛИОНОВ? А С КРЫМОМ И ДОНБАССОМ 52 МИЛЛИОНА?? НЕ ПУГАЙТЕ ЕВРОПУ ТЕМ - ЧТО СТОЛЬКО НИЩЕТЫ ЖИВЁТ В ЕВРОПЕ. 10 МИЛ. НИЩИХ ХОХЛОВ - ДОСТАТОЧНО
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Наши блоги