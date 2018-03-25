Зубов пояснил, в чем украинский язык превосходит русский

Заявления о том, что украинский язык "лингвистически ниже уровнем" русского языка – абсурдны с научной точки зрения.

Что касается их оценочной составляющей, то в подобных заявлениях "сквозит нацизм и расизм", - сказал "Обозревателю" российский историк и оппозиционер Андрей Зубов, комментируя высказывание декана Высшей школы телевидения МГУ Виталия Третьякова.

"Прежде всего, я должен заметить, что Виталий Третьяков, в общем-то, уважаемый человек, когда-то главный редактор "Независимой газеты". Я его хорошо знал, и я совершенно потрясен тем, что он делает такие безумные заявления", - признался историк.

Он пояснил, почему такие оценки украинского языка являются "абсолютной чепухой" с научной точки зрения.

"Если говорить строго научно, то украинский язык сохранил намного больше грамматических и лингвистических славянских форм, чем русский язык. Да, конечно, русский язык имеет много красивых словесных форм, поскольку на нем писали хорошие писатели, но их имеет много и украинский язык - на украинском языке тоже писали замечательные писатели. Но в смысле того, что ценят лингвисты – обычные люди этого просто не чувствуют – это более богатая грамматика. Она в украинском языке, конечно, лучше сохранена".

В этом контексте Зубов добавил: "Скажем, санскрит или древнегреческий язык намного богаче современных европейских языков, того же английского или немецкого. Это объективный научный факт. Украинский язык в этом же смысле намного богаче русского языка, который утерял, например, звательный падеж".

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В то же время историк подчеркнул: "Что касается таких оценочных суждений, то это просто шовинизм. Эти вещи недопустимы в культурном обществе".

По его словам, дискуссии о "примитивных народах" и "примитивных языках" - дискуссии времен "колониализма и расизма", которые "давно ушли в прошлое". "Сегодня мы не можем говорить о том, что есть более примитивные и менее примитивные народы, более примитивные и менее примитивные формы мышления, обусловленные более примитивным и менее примитивным языком. Даже самые простые народы, какие-нибудь австралийские аборигены, имеют сложный богатый не только язык, но и фольклор", - подчеркнул ученый.

В современном мире ценится "красота и ценность любой культуры, любого языка, любого народа", - добавил он. "А что касается русских и украинцев, то это два высококультурных европейских народа с богатой литературой, с богатой традицией", - заявил Зубов.

Таким образом, "заявление Третьякова – это даже не фашизм, это нацизм и расизм. Вот что сквозит в этом заявлении", - констатировал он.

"Я как русский человек извиняюсь за это заявление, которое сделано от имени моего народа. Я думаю, Виталий Товиевич (Третьяков. – Ред.), мягко говоря, глубоко неправ", - резюмировал историк.

Как писал "Обозреватель", декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков заявил: украинский язык "лингвистически ниже уровнем русского и других главных европейских языков".