Журналист и телеведущий Алексей Суханов, переехавший из РФ в Украину в 2014 году, резко раскритиковал навязывание украинцам русского языка.

В интервью "Апострофу" экс-сотрудник РЕН ТВ, который недавно получил украинское гражданство, послал "в з**ницу" страну-соседа.

"Пусть тот сосед, который что-то навязывает Украине, идет в з**ницу. Потому что в Украине есть своя история, свои традиции, свой язык. А если соседу что-то не нравится, я ему могу посоветовать только одно – пусть сосредоточится на своих проблемах. И пусть в конце концов займется решением своих проблем, а не сует свой нос в чужие дела", – сказал он, отвечая на вопрос о языке.

Телеведущий добавил, что у Украины есть свой путь, "европейский и цивилизованный".

"И ни одна страна не может существовать без истории, традиции и языка. Это не страна, если в ней не помнят о самом главном – что составляет основу любого государства. Такова моя позиция", – считает Суханов.

Он также поддержал использование украинского языка на ТВ. "Государство делает правильно, когда есть действующее законодательство, которое требует, в частности, чтобы ведущие на телевидении общались исключительно на украинском языке. Так или иначе, но когда-то это должно было быть внедрено в жизнь. И шаг за шагом украинский входит в нашу жизнь, в наш быт", – отметил он.

"Но знаете, ничто никогда не изменится, если мы не начнем меняться сами, если не начнем разговаривать на том языке, который всегда был на этой земле. Надо уважать традиции, историю и все то, что было здесь до нас", – добавил телеведущий.

Алексей Суханов Tochka.net

Как писал OBOZREVATEL, недавно известный продюсер Владимир Бебешко назвал "нонсенсом" квоты для песен на украинском языке в эфире радиостанций и предложил отменить их.

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