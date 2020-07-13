Украинский врач, спасающий от COVID-19, поразила сеть фото после тяжелой работы

В сети опубликовали фотографии закарпатского врача-ендокринолога, которая, не жалея сил, работает на передовой борьбы с коронавирусом.

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Лицо медика изможденное и с показательными следами от постоянного ношения медицинских средств защиты. Как написали на странице Закарпатской эндоклиники в Facebook, в крае ежедневно растет количество больных COVID-19, однако местные жители до сих пор не верят в его опасность.

"Друзья, мы все были растроганы фотографиями итальянских врачей... А тут – наши. Наша врач-ендокринологи Яна Свердлюк после очередной недельной смены – работы с COVID-больными. Гордимся нашими врачами!!! Скажите спасибо медикам! И берегите себя и близких", – говорится в сообщении.

Врач-ендокринолог Яна Свердлюк Facebook-страница Закарпатской эндоклиники

Отмечается, что на Закарпатье медики и чиновники бьют тревогу, поскольку вскоре инфицированных коронавирусом с осложнениями будет просто некуда госпитализировать – больницы первой волны заполнены, уже задействованы медучреждения второй-третьей волн. Кроме этого, увеличилось в крае и число смертей от COVID-19.

Медик Яна Свердлюк после изнурительной смены Facebook-страница Закарпатской эндоклиники

"Однако закарпатцы продолжают не верить в опасность и ее масштабы. Врачи работают на грани истощения... Разница между фото неделя, за день до начала "ковидной" смены и через неделю, в последний день. Июнь 2020-го, а впереди третья, четвертая... смены", – прокомментировала свое состояние Яна Свердлюк.

В комментариях под постом пользователи сети выразили слова благодарности и поддержки врачу, пожелав ей и коллегам выдержки.

Комментарии украинцев Facebook-страница Закарпатской эндоклиники

Скриншот сообщения Facebook-страница Закарпатской эндоклиники

Пост врача Facebook Яны Свердлюк

Как сообщал OBOZREVATEL, директор Закарпатского противоопухолевого центра Андрей Русин, который заболел коронавирусом, записал видеообращение к украинцам, прежде всего обратившись к тем, кто не верит в серьезность болезни.