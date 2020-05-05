Врач-анестезиолог, реаниматолог из Черновицкой области Николай Рихлицкий, который провел три недели в Италии, помогая бороться с коронавирусом, рассказал о полученном опыте.

Сравнение медицины в Италии и Украине он провел в интервью "Главкому".

"Между нашими системами здравоохранения пропасть. И она, мне кажется, непреодолимая. Это очень пессимистическое настроение, но таковы реалии. Лучше не буду врать, а промолчу. Все зависит от руководителя учреждения и от его сознания. Если руководитель учреждения (больницы) или хотя бы руководитель подразделения серьезно отнесся к этому очень серьезной проблемы, то, конечно, они превентивно готовились. Поэтому некоторые наши медицинские учреждения, если судить по ситуации на Буковине, относительно лучше готовы, чем другие", – пояснил врач.

Украинский врач рассказал о медицине в Италии Главком

Рихлицкий обратил внимание, что в Италии очень серьезно относятся к защите медработников, материальной базе и финансированию больниц.

"По зарплатам в Италии, то умножьте украинскую зарплату на 20 и получите сумму, которую получают медработники в Италии. Медсестры получают 2-3 тыс. евро в месяц, врач-реаниматолог – 40-80 евро", – поделился он.

При этом Рихлицкий отметил общие черты: и Украина, и Италия лечат больных по почти аналогичному протоколу, однако эффективность используемых препаратов пока не доказана.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии с 4 мая начала действовать вторая фаза смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19.