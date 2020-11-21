Украинский врач раскритиковал дистанционное лечение COVID-19 и предложил создать "ковидные амбулатории"

В Украине дистанционное лечение больных коронавирусом не дает желаемого результата. А все потому, что врач должен видеть своего пациента для оказания качественной медицинской помощи.

Такое мнение высказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский и предложил создать в стране так называемые ковидные амбулатории. На своей странице в Facebook он отметил, что первичное и вторичное звено медицины не должны быть врагами, а искать путь для спасения больных.

"Коронавирусная болезнь обнажила множество проблем в обществе. Одна из них – амбулаторная помощь в таких жестких условиях. Дистанционное лечение демонстрирует сомнительную эффективность, даже хуже – в некоторых случаях полную несостоятельность. Тяжелые больные умирают, легкие – штурмуют больницы... Сразу во всех бедах обвиняют семейных врачей. Но все не так просто", – прежде всего сказал медик.

Врач Дубровский выступил с критикой дистанционного лечения COVID-19

Он убежден, что главная проблема только в одном – больных нужно видеть. Ведь если опытный врач контактирует с пациентом, он имеет возможность послушать легкие, измерить важные показатели, быстро получить результаты обследований – в таком случае круг будущих проблем значительно уменьшится. Хотя, подчеркнул инфекционист, в наших реалиях это осуществить не так просто.

"Действительно, огромные очереди в поликлинике – где все вперемешку – и беременные, и с детьми, и пожилые люди и коронавирусные... Это неправильно. Так цепь заражений только распространяется. Ходить по квартирам с таким количеством больных на участке – это нереально для участкового семейного врача. Тем более, как позаботиться о безопасности и защите самого врача? Ведь квартира, где живет больной, и чистое проветренное прокварцованное помещение амбулатории – разные вещи", –

Дубровский считает, что дистанционное лечение коронавируса может привести к плохим последствиям для больного

пояснил Дубровский.

Он убежден, что выходом из такой ситуации может стать создание в стране "ковидных" амбулаторий, вроде таких же госпиталей.

"Амбулатория целиком, или его определенная отдельная часть (крыло, корпус, этаж) – это уже детали. Есть декларация или нет – тоже детали. Записаться заранее или можно просто прийти на осмотр – разберутся. Принцип простой – надо отдельное место, где врачи будут осматривать только "ковидных" больных. Где будет рентген кабинет и небольшая лаборатория. Для мониторинга общего состояния, для решения целесообразности госпитализации и пр. Другая амбулатория или ее часть будет предназначена для больных с другими заболеваниями", – поделился идеей врач.

По его словам, так удастся хотя бы частично разорвать цепь заражений COVID-19 и эффективно помогать украинцам. Он добавил, что часть действительно легких больных можно будет вести дистанционно, однако не пациентов из группы риска или тяжелых.

Дубровский сразу опередил критиков его идеи, ответив на возможные возражения типа: "на это не хватит кадров, нет денег и достаточных помещений":

"кадров уже сейчас не хватает, потому что врачи валятся с ног от такой напряженной работы. Если что-то сейчас не изменить, зимой вообще можно получить коллапс системы медицинской помощи . Потому что места в стационарах ограничены и рассчитаны на тяжелых пациентов. Все равно основная помощь должна предоставляться амбулаторно, ведь большинство болеет довольно легко. Другого выхода нет. Надо оптимизировать первичное звено;

денег "никогда нет", но когда нужно, всегда находятся. Было бы желание;

нам обещают Дворцы спорта и стадионы... Может, сделать проще: разделить амбулатории по назначению и наладить нормальный прием для большого количества больных".

"Должен быть обмен знаниями и информацией. Семейные врачи и инфекционисты – не враги друг другу. А единое целое, которое сейчас спасает страну от этого, в значительной степени психологического, ужаса. Надо разговаривать, делиться опытом и достижениями для единой цели – предоставлять качественную профессиональную помощь. Времени на раздумья совсем нет. Надо действовать!" – подытожил врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач-инфекционист Евгений Дубровский уже говорил, что дистанционное лечение больных коронавирусом неэффективное и может привести к непоправимым последствиям. Вывод он сделал, учитывая собственные наблюдения во время работы в медучреждении.

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