Украинский врач предложил "ковидным атеистам умирать дома, синея". Видео

Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров предложил людям, которые не верят в коронавирус, умирать дома.

В своем обращении, опубликованном в Telegram-канале "Коронавірус_інфо", он также рассказал, что несколько часов работы в реанимации позволят "выветрить ковидный атеизм" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Большая просьба, наверное, не обращаться за помощью к медицинскому персоналу, а просто умирать дома, синея", – сказал Дубров, который также является президентом Ассоциации анестезиологов Украины.

Он также отметил, что в больницах не хватает младшего персонала.

"Думаю, сутки или несколько часов в реанимации с пациентами COVID-19, с переполненными реанимациями, хватит… "ковидный атеизм" пройдет очень быстро", – отметил Дубров.

(Видео – Telegram "Коронавірус_інфо")

Как сообщал OBOZREVATEL, в переполненном реанимационном отделении Черновицкой областной больницы очередь на койки. Освободившееся места почти сразу занимают другие пациенты.

Напомним, что в Житомирской области заполняемость больниц для пациентов с коронавирусом достигла 66%. При этом половина из 18 медучреждений уже переполнены, а в некоторых заполняемость отделений составляет более 100%.

Также в Полтавской области больницы загружены на 86%.

Ранее на видео показали заполненную больницу в Закарпатской области.