Украинский врач назвал "чушью" случаи повторного заражения коронавирусом

Марина Погорилко Общество 20:21, 22.08.2020 Обновлено: 20:23, 22.08.2020

Информация о возможности повторного заболевания COVID-19 является "чушью" и чьим желанием "стать известным".

Об этом в своем Facebook заявил украинский врач Тарас Жиравецкий. По его словам, вирусная пневмония, действительно, лечится дольше 10 дней.

"Но повторных случаев пока не было, просто "матовое стекло" на КТ может оставаться до нескольких месяцев, а ПЦР-тест может быть положительным до 16 дней после начала болезни", – подчеркнул он.

Медик призвал украинцев не разгонять панику и не пугать людей. В то же время тех, кто вообще не верит в существование коронавируса, он пригласил на экскурсию в реанимацию одной из больниц, чтобы "посмотреть ковид это фейк или реальность".

Повторное заболевания коронавирусом – "чушь".
Facebook Тараса Жиравецький

Как сообщал OBOZREVATEL, врач из Черновцов второй раз заболела коронавирусом. После первого случая она выздоровела два месяца назад. Она рассказала, что ощутила такие же симптомы, как и в первый раз.

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