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27 апреля • обновлено в 15:16
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Украинский врач гневно обратился к властям из-за вспышки COVID-19 среди медиков

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Власти Житомирской области вводят общество в заблуждение относительно ситуации с массовым заражением коронавирусом COVID-19 медиков в городе Бердичев.

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Так, местный врач Игорь Рыбинский отреагировал в Facebook на заявление начальника управления здравоохранения Житомирской ОГА Николая Суслика о том, что инфицирование коронавирусом произошло из-за медработника, которая контактировала с приезжим из-за рубежа, а затем, не зная, что она является больной, заразила не только пациентов, но и других медиков.

"Я, работая врачом, стараюсь выражать свои мысли на основе фактов и доказательств, в профессиональной деятельности попробую тоже расставить все точки над "ї", – написал он.

Рыбинский рассказал о реальном развитии событий:

  • 26 марта в глазное и лоротделение больницы Бердичева были переведены четверо пациентов из инфекционного отделения. Все они были больны – имели гипертермию, кашель. Часть из них были контактные по COVID-19. У трех из четырех на момент перевода была рентгенологически или КТ подтверждена пневмония.

  • Через восемь дней у манипуляционной медсестры, которая непосредственно оказывает помощь больным, появились признаки ОРВИ, а именно повышение температуры, слабость. В связи с неконтролируемой гипертермией ее госпитализировали в инфекционное отделение, где через двое суток подтвердили коронавирус.

  • Отделение закрылось, весь персонал ушел на 14-дневную самоизоляцию.

  • Семья медсестры, в том числе ее клинически здоровый муж, вернувшийся из-за границы, сделали тесты на коронавирус методом ПЦР – результат отрицательный. Муж и дети по сегодняшний день здоровы.

  • У двух из четырех больных, которые были переведены в глазное отделение из инфекционного, подтвердилась коронавирусная инфекция. Они находятся на лечении в инфекционном отделении в то же время, что и медсестра.

  • Весь коллектив отделения после периода самоизоляции протестировался методом ПЦР – результат отрицательный.

"Получается медицинская сестра за период болезни не заразила ни коллег, ни родных. Учитывая вышесказанное, руководствуясь законами логики и здравого смысла, трудно не понять причинно-следственные связи в этой ситуации", – подчеркнул врач.

Поэтому у него возникло три вопроса:

  1. Почему комиссия управления здравоохранения решила по другому?

  2. Почему вводится в заблуждение общество и вновь формируется образ медицинского работника, который не помогает, а вредит?

  3. Почему медсестра, которая выполняла свой профессиональный долг, становится объектом общественной травли?

Пост Рыбинского получил отзыв у пользователей сети: на данный момент у него более 700 лайков и 600 репостов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля в Бердичеве коронавирусом заразились девять медиков.

"Туда поехала комиссия управления здравоохранения областной администрации выяснять, почему медицинские работники стали очагом распространения коронавируса", – заявлял тогда Николай Суслик.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
медики вирус
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Перепил Недо
Перепил Недо
Потому что у начаальника главный приоритет- незыблемость его кресла, а всё остальное пофиг.
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Cachko Elena
Cachko Elena
а почему больных перевели из инфекц. отд. в лор и глазное ? где были врачи ?
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Перепил Недо
Перепил Недо
Cachko Elena, почему,почему-приказали...
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