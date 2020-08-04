Украинский самолет 'Мрія' доставил в Израиль военный груз из США: эффектное видео приземления

Украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрія" совершил эффектную посадку в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве (Израиль). Крупнейший транспортный самолет в мире доставил туда из США базовые платформы для системы противоракетной обороны "Железный купол".

Как пишет Cursorinfo.co.il, это уже второй визит украинского гиганта в Израиль. Впервые "Мрія" побывала в аэропорту Бен-Гурион в 2008 году. Видео посадки самолета и его разгрузки было опубликовано в Twitter местного журналиста Итая Блюменталя.

Так, как отмечает издание, "Мрія" уверенно и четко приземлился на взлетно-посадочной полосе Бен-Гуриона.

Ан-225 "Мрія" – транспортный реактивный самолет сверхбольшой грузоподъемности разработки КБ имени Антонова. Это самый большой и грузоподъемный самолет в мире за всю историю авиации. Был построен в единственном экземпляре в 1984-88 годах. (Первоначально предполагалось выпустить малую серию из двух самолетов, но второй борт так и не был достроен).

Сначала Ан-225 был предназначен для перевозки компонентов ракеты-носителя и космического корабля от места производства и сборки к месту запуска. Также была поставлена задача доставки космического челнока "Буран" на космодром в случае приземления его на запасных аэродромах.

Ан-225 принадлежит абсолютный рекорд грузоподъемности для летательных аппаратов – 253,8 тонны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 апреля украинский самолет-гигант "Мрія" доставил в Польшу из Китая рекордный груз медицинских средств, необходимых для борьбы с COVID-19.