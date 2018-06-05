"Антонов" ответил на планы России выпускать украинские самолеты

Государственное предприятие "Антонов" не собирается восстанавливать сотрудничество с российской стороной для изготовления и модернизации самолетов Ан-124-100 "Руслан".

"Вопрос о возобновлении серийного производства самолетов Ан-124-100 "Руслан" с российской стороной специалистами ГП "Антонов" не обсуждается" - ответили на запрос OBOZREVATEL в пресс-службе предприятия.

О возможности России самостоятельно изготавливать и модернизировать самолеты "Руслан", в пресс-службе сообщили, что в Ульяновске был построен производственный комплекс, получивший название "Авиастар", именно для выпуска "Русланов". С помощью ГП "Антонов" было запущено серийное производство этого самолета и выпущено 36 самолетов.

Читайте также: Генсек НАТО требует от РФ признать ответственность за сбивание самолета рейса MH17

"Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом, только разработчик самолета - ГП" Антонов "обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурса, срока службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Госпредприятие "Антонов" обнародовало видео показательного полета самолета АН-124-100 на выставке EurasiaAirshow.