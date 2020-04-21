Украинский режиссер снял с дрона жуткие последствия пожаров в Чернобыле
Украинский режиссер Стас Капралов почти сутки снимал дроном видео в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы заснять ужасные последствия пожаров.
В нем можно увидеть кадры сгоревших лесов, которые на тот момент удалось потушить спасателям со всей страны. Ролик под названием "Чернобыль 2020. День после пожаров" опубликован на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
"Ощущение абсолютного апокалипсиса. Хотелось максимально передать атмосферу увиденного", – написал автор на своей странице в Facebook.
Режиссер отметил, что за последние 30 лет отсутствия человека в Чернобыльской зоне отчуждения флора и фауна успели возродиться и стали такими, какими они были 150 лет назад. Причем даже несмотря на радиацию.
"Теперь большая часть возрожденного вновь уничтожена. Это война человека и природы", – подчеркнул Капралов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения вблизи с. Владимировка Котовского лесничества вспыхнул масштабный пожар.
Ситуация осложнилась 5 апреля. Огонь охватил 100 га, а в центре возгорания радиация была выше нормы.
Позже на Киевщине задержали мужчину, который спровоцировал масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения. По словам молодого человека, он ради развлечения поджег мусор и траву. Уже после этого огонь ветром опрокинуло дальше.
Также масштабные лесные пожары охватили часть Чернобыльской зоны в Житомирской области, на границе с Беларусью.
13 апреля ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Ведь огонь уже добрался города Припять и мог перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.
Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.
Появилась информация о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения 16 апреля снова вспыхнул пожар.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям показали и рассказали, в каких условиях находятся пожарные в Чернобыльской зоне отчуждения. По состоянию на 20 апреля к ликвидации пожаров там было привлечено более 1300 человек и сотни единиц техники.