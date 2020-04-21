Украинский режиссер снял с дрона жуткие последствия пожаров в Чернобыле

Марина Лисничук Общество 20:28, 21.04.2020 Обновлено: 20:57, 21.04.2020

Украинский режиссер Стас Капралов почти сутки снимал дроном видео в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы заснять ужасные последствия пожаров.

В нем можно увидеть кадры сгоревших лесов, которые на тот момент удалось потушить спасателям со всей страны. Ролик под названием "Чернобыль 2020. День после пожаров" опубликован на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Ощущение абсолютного апокалипсиса. Хотелось максимально передать атмосферу увиденного", – написал автор на своей странице в Facebook.

Последствия пожаров в Чернобыле
YouTube / Стас Капралов

Режиссер отметил, что за последние 30 лет отсутствия человека в Чернобыльской зоне отчуждения флора и фауна успели возродиться и стали такими, какими они были 150 лет назад. Причем даже несмотря на радиацию.

"Теперь большая часть возрожденного вновь уничтожена. Это война человека и природы", – подчеркнул Капралов.

Последствия пожаров в Чернобыле
YouTube/Стас Капралов
Последствия пожаров в Чернобыле
YouTube / Стас Капралов
Последствия пожаров в Чернобыле
YouTube/Стас Капралов
Последствия пожаров в Чернобыле
YouTube/Стас Капралов
Последствия пожаров в Чернобыле
YouTube/Стас Капралов
Последствия пожаров в Чернобыле
YouTube/Стас Капралов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.

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