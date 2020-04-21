Главная Новости
21 апреля • обновлено в 20:54
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Украинский режиссер снял с дрона жуткие последствия пожаров в Чернобыле

2.4т
Читать материал на украинском

Украинский режиссер Стас Капралов почти сутки снимал дроном видео в Чернобыльской зоне отчуждения, чтобы заснять ужасные последствия пожаров.

В нем можно увидеть кадры сгоревших лесов, которые на тот момент удалось потушить спасателям со всей страны. Ролик под названием "Чернобыль 2020. День после пожаров" опубликован на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

"Ощущение абсолютного апокалипсиса. Хотелось максимально передать атмосферу увиденного", – написал автор на своей странице в Facebook.

Последствия пожаров в Чернобыле

Последствия пожаров в Чернобыле

YouTube / Стас Капралов

Режиссер отметил, что за последние 30 лет отсутствия человека в Чернобыльской зоне отчуждения флора и фауна успели возродиться и стали такими, какими они были 150 лет назад. Причем даже несмотря на радиацию.

"Теперь большая часть возрожденного вновь уничтожена. Это война человека и природы", – подчеркнул Капралов.

Последствия пожаров в Чернобыле

Последствия пожаров в Чернобыле

YouTube/Стас Капралов

Последствия пожаров в Чернобыле

Последствия пожаров в Чернобыле

YouTube / Стас Капралов

Последствия пожаров в Чернобыле

Последствия пожаров в Чернобыле

YouTube/Стас Капралов

Последствия пожаров в Чернобыле

Последствия пожаров в Чернобыле

YouTube/Стас Капралов

Последствия пожаров в Чернобыле

Последствия пожаров в Чернобыле

YouTube/Стас Капралов

Последствия пожаров в Чернобыле

Последствия пожаров в Чернобыле

YouTube/Стас Капралов

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Масштабный пожар в Чернобыльской зоне отчуждения 14 апреля удалось потушить. Спасателям помог дождь.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Пожар в зоне ЧАЭС" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Пожар в зоне ЧАЭС
Место
Украина Чернобыль
Тег
пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
15
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги