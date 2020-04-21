Бывший украинский разведчик Петр Копка предположил, что одной из будущих угроз COVID-19 может стать его мутация, поэтому всем государствам надо уже сейчас готовиться к подобному сценарию развития ситуации.

Такое мнение он высказал в интервью изданию "ГОРДОН". Копка пояснил, что природа коронавируса на сегодня не изучена до конца, поэтому вероятность его видоизменения нельзя исключать.

"Не исключено, что человек не вырабатывает иммунитет в ответ на COVID-19. Даже если мы собьем первую волну, нет никаких гарантий, что он через один-два месяца не возвратиться. Осенью и зимой может не только начаться подъем заболеваемости. Опасаюсь мутации вируса. Если он видоизменится, всем в мире придется нелегко. И этот вариант не стоит сбрасывать со счетов. Кроме того, нет гарантии, что не найдется пройдоха, который, имея доступ к СМИ, в какой-нибудь стране поднимет волну лжекоронавируса, чтобы заработать. Этот фактор риска тоже надо учитывать", – акцентировал Копка.

По его мнению, после пандемии взаимоотношения в мире и технологии могут измениться, но страны не закроются друг от друга. В частности, по его мнению, человечеству придется многое пересмотреть с точки зрения биологической безопасности.

"Глобализацию никто не отменит. Связи между государствами продолжат существовать. В каком виде – это вопрос. Скорее сами люди начнут больше думать о своей безопасности. По крайней мере, на первых порах, пока мы не начнем выходить из этого состояния. Потом, как всегда, коллективное бессознательное сгладит острые углы, придет новое сознание. Нам многое предстоит пересмотреть с точки зрения биологической безопасности. Те же самолеты должны оснащаться такими системами вентиляции, чтобы не разносить инфекцию, а минимизировать ее угрозу при скоплении людей. Маски еще очень долго будем носить. Но мир точно не станет разделенным", – резюмировал разведчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что повседневное использование масок или других средств индивидуальной защиты после пандемии COVID-19 станет новой нормой жизни.