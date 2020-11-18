Сингапур, Таиланд и Гонконг преодолели коронавирус: предприниматель раскрыл их стратегию

Украинский предприниматель, соучредитель общественной платформы "Нова країна" Валерий Пекарь назвал факторы успешного преодоления эпидемии коронавируса, проанализировав опыт Таиланда, Гонконга и Сингапура.

Среди них – правительственная бюрократия, доверие населения к власти и использование цифровых технологий, написал он на своей странице в Facebook. Все три успешные истории имеют общие черты, считает общественный деятель.

Это эффективная правительственная бюрократия, когда решения принимались немедленно, жестко и были соответственно профинансированы.

"Сохранение экономики, рабочих мест было постоянно приоритетом номер один", – подчеркнул Пекарь.

Еще одна общая черта – доверие населения к правительству.

Также свою роль сыграло немедленное развертывание тестирования, выявление и изоляция всех очагов заболевания.

"Украинские специалисты кричат об этом с марта, но никто не слушал, не слушает и не будет слушать", – подчеркнул общественный деятель.

Кроме того, все три территории использовали цифровые технологии для отслеживания.

"Например, иностранные предприниматели, которые прибывают и возможно несут в себе вирус, но не имеют возможности сидеть 14 дней в карантине, должны двигаться по четко определенным траекториям и регистрировать все контакты", – объяснил Пекарь.

Интересно, что для различных категорий населения были введены различные протоколы поведения и специальные условия. В Украине в свое время "тупо закрыли страну в месяц как раз тогда, когда бизнес начал поднимать голову", сказал общественный деятель.

По словам Пекаря, тайцы, сингапурцы и жители Гонконга также "очень лестно отзывались о японском, корейский, скандинавский опыт".

Украинский предприниматель назвал составляющие успешного преодоления эпидемии коронавируса в стране Facebook Валерий Пекар

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам врача-инфекциониста, профессора, члена оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольги Голубовской, власти Украины для преодоления пандемии коронавируса нужно прислушиваться к специалистам.