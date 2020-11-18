Сингапур, Таиланд и Гонконг преодолели коронавирус: предприниматель раскрыл их стратегию

Таша Адамович
Таша Адамович
Общество
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  • 66-миллионный Таиланд преодолел эпидемию коронавируса буквально за несколько недель

  • Так же как и большие, открытые для посещения города Гонконг и Сингапур

  • По мнению предпринимателя и общественного деятеля Валерия Пекаря, это результат правильных действий местной власти

Валерий Пекар

Украинский предприниматель, соучредитель общественной платформы "Нова країна" Валерий Пекарь назвал факторы успешного преодоления эпидемии коронавируса, проанализировав опыт Таиланда, Гонконга и Сингапура.

Среди них – правительственная бюрократия, доверие населения к власти и использование цифровых технологий, написал он на своей странице в Facebook. Все три успешные истории имеют общие черты, считает общественный деятель.

Это эффективная правительственная бюрократия, когда решения принимались немедленно, жестко и были соответственно профинансированы.

"Сохранение экономики, рабочих мест было постоянно приоритетом номер один", – подчеркнул Пекарь.

Еще одна общая черта – доверие населения к правительству.

Также свою роль сыграло немедленное развертывание тестирования, выявление и изоляция всех очагов заболевания.

"Украинские специалисты кричат об этом с марта, но никто не слушал, не слушает и не будет слушать", – подчеркнул общественный деятель.

Кроме того, все три территории использовали цифровые технологии для отслеживания.

"Например, иностранные предприниматели, которые прибывают и возможно несут в себе вирус, но не имеют возможности сидеть 14 дней в карантине, должны двигаться по четко определенным траекториям и регистрировать все контакты", – объяснил Пекарь.

Интересно, что для различных категорий населения были введены различные протоколы поведения и специальные условия. В Украине в свое время "тупо закрыли страну в месяц как раз тогда, когда бизнес начал поднимать голову", сказал общественный деятель.

По словам Пекаря, тайцы, сингапурцы и жители Гонконга также "очень лестно отзывались о японском, корейский, скандинавский опыт".

Украинский предприниматель назвал составляющие успешного преодоления эпидемии коронавируса в стране

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по словам врача-инфекциониста, профессора, члена оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Украине Ольги Голубовской, власти Украины для преодоления пандемии коронавируса нужно прислушиваться к специалистам.