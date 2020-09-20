Украинский пограничник оскорбил ВСУ: его личность установили

Украинский пограничник Игорь Шарун опубликовал в социальной сети ТікТок видео, на котором сравнил воинов Вооруженных сил Украины со свиньями.

Публикация с оскорблениями набрала 119 тысяч просмотров, около пяти тысяч лайков и 570 репостов от граждан России, которые продолжили его массово распространять. Об инциденте рассказал офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан у себя в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его информации, автор ролика является военнослужащим Государственной пограничной службы в Волынской области. После просьбы офицера в комментариях удалить видео, пограничник грубо отказал ему.

Пограничник сравнил бойцов ВСУ со свиньями. Анатолий Штефан в Facebook

"После скрина всех материалов и установления личных данных я написал другой комментарий под видео. Обнародовав его личные данные (день рождения и домашний адрес), которые есть в свободном доступе, и что это его страница, а также предупреждение, что данный факт будет обнародован. После этого почти сразу он удалил данное видео, изменил настройки на своей странице в "закрыта", а уже через несколько минут полностью удалил этот аккаунт", – рассказал Штефан.

Шарун опубликовал видео в ТікТок. Анатолий Штефан в Facebook

Затем он удалил все со своей страницы. Анатолий Штефан в Facebook

Офицер ВСУ отметил, что не опубликовал увиденное видео в связи с этическими нормами и пригодности его распространения российскими пропагандистами.

Игорь Шарун в социальной сети. Анатолий Штефан в Facebook

Игорь Шарун оскорбил ВСУ. Анатолий Штефан в Facebook

Штефан подчеркнул, что считает недопустимым поведение военнослужащего и попросил назначить служебное расследование по данному факту. Самого Шаруна он призвал записать обращение с извинениями перед воинами ВСУ за сознательное распространение дискредитирующих материалов относительно украинского войска и подогрева российской пропаганды на седьмом году войны.

Фото Игоря Шаруна. Анатолий Штефан в Facebook

Игорь Шарун с девушкой. Анатолий Штефан в Facebook

Украинский пограничник в запрещенной соцсети Вконтакте. Анатолий Штефан в Facebook

Украинский пограничник оскорбил ВСУ. Анатолий Штефан в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одесской области с инсультом госпитализировали военнослужащего-срочника воинской части А3880, расположенной в поселке Черноморское. Боец и его сослуживцы рассказали, что это произошло из-за "воспитательных работ", которые им устроило командование.