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Украинский пограничник оскорбил ВСУ: его личность установили

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
8,6 т.

  • Украинский пограничник Игорь Шарун на видео сравнил военнослужащих ВСУ со свиньями и выложил его в соцсети

  • Ролик набрал 119 тысяч просмотров и был массово поддержан и распространен россиянами

  • Офицер ВСУ Анатолий Штефан возмутился инцидентом и попросил начать служебное расследование

Украинский пограничник оскорбил ВСУ. Источник: Коллаж

Украинский пограничник Игорь Шарун опубликовал в социальной сети ТікТок видео, на котором сравнил воинов Вооруженных сил Украины со свиньями.

Публикация с оскорблениями набрала 119 тысяч просмотров, около пяти тысяч лайков и 570 репостов от граждан России, которые продолжили его массово распространять. Об инциденте рассказал офицер ВСУ, полковник Анатолий (Штирлиц) Штефан у себя в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По его информации, автор ролика является военнослужащим Государственной пограничной службы в Волынской области. После просьбы офицера в комментариях удалить видео, пограничник грубо отказал ему.

Пограничник сравнил бойцов ВСУ со свиньями.

"После скрина всех материалов и установления личных данных я написал другой комментарий под видео. Обнародовав его личные данные (день рождения и домашний адрес), которые есть в свободном доступе, и что это его страница, а также предупреждение, что данный факт будет обнародован. После этого почти сразу он удалил данное видео, изменил настройки на своей странице в "закрыта", а уже через несколько минут полностью удалил этот аккаунт", – рассказал Штефан.

Шарун опубликовал видео в ТікТок.
Затем он удалил все со своей страницы.

Офицер ВСУ отметил, что не опубликовал увиденное видео в связи с этическими нормами и пригодности его распространения российскими пропагандистами.

Игорь Шарун в социальной сети.
Игорь Шарун оскорбил ВСУ.

Штефан подчеркнул, что считает недопустимым поведение военнослужащего и попросил назначить служебное расследование по данному факту. Самого Шаруна он призвал записать обращение с извинениями перед воинами ВСУ за сознательное распространение дискредитирующих материалов относительно украинского войска и подогрева российской пропаганды на седьмом году войны.

Фото Игоря Шаруна.
Игорь Шарун с девушкой.
Украинский пограничник в запрещенной соцсети Вконтакте.
Украинский пограничник оскорбил ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Одесской области с инсультом госпитализировали военнослужащего-срочника воинской части А3880, расположенной в поселке Черноморское. Боец и его сослуживцы рассказали, что это произошло из-за "воспитательных работ", которые им устроило командование.

УкраинаВооруженные силы УкраиныАнатолий Штефан
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