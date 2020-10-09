Украинский писатель, потративший 30 тысяч на лечение COVID-19, обвинил власти во лжи

Преподаватель одного из хмельницких вузов, писатель Богдан Теленько заплатил около 30 тысяч гривен за лечение от коронавируса, пока находился в стационаре.

В интервью "Главкому" он заявил, что власти дурят украинцев, когда говорят о бесплатном лечении.

Теленько провел в стационаре Староконстантиновской районной больницы 26 дней, семь из которых – на кислородном концентраторе. Попал он туда в конце сентября.

Писатель указал на ошибки власти в борьбе с пандемией. По его словам, вместо того, чтобы вести активную просветительскую деятельность, она набивает "шишки" из-за своего непрофессионализма и отсутствия системного подхода к решению сложной проблемы.

Апогеем он назвал заявления чиновников Министерства здравоохранения о том, что пациенты не должны оплачивать свое лечение на стационаре.

Теленько заявил, что это является враньем и показал чеки с перечнем препаратов, которые ему прописывали медики. По его словам, по приблизительным подсчетам он потратил на лечение около 30 тысяч гривен.

"Но я благодарен, что компьютерная томография обошлась в 750 гривен, а в 1200, как в хмельницких больницах", – отметил писатель с иронией.

Теленько подчеркнул, что власти следует быть более честной с людьми и тогда будет соответствующая реакция.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе мужчина заплатил 25 тысяч гривен за два дня лечения от коронавируса.