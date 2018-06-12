Вчора – рівно рік, як між Україною та ЄС діє безвізовий режим. І це дозволяє українцям з біометричними паспортами їздити без віз до країн ЄС (за винятком Великої Британії та Ірландії).

Я отримала свій біометричний паспорт до того, як почався ажіотаж. Тому стихійне лихо під назвою "черги в відділеннях міграційних службах" мене оминуло боком. Просто я вірила в безвіз і підготувалась завчасно. Тому, коли випала термінова поїздка до Парижу, взяла біометричний паспорт – і полетіла. І це було круто.

Про що свідчить суха статистика цього безвізного року:

• станом на червень 2018 року, громадяни України понад 20,3 млн разів з’їздили до країн Євросоюзу. Це на 15 відсотків більше, аніж за попередні 12 місяців;

• українці з новими біометричними паспортами і без віз з’їздили до країн ЄС близько 555 тисяч разів;

• міжнародними залізничними маршрутами з України в ЄС скористалися більш 200 тисяч пасажирів. Це в 5, 5 разів більше, аніж за минулий рік;

• зараз ми маємо 38 маршрутів лоукост-авіакомпаній до ЄС, і це вдвічі більше, аніж їх було в 2015 році;

• одними з перших відкритим кордоном скористалися двоє студентів - Антон Левчук і Євген Очеповський. Їхні світлини за кілька годин облетіли Мережу. У свою першу поїздку за кордон хлопці взяли лише біометричні паспорти, по 300 євро і рюкзаки. За три тижні двоє друзів відвідали сім країн - Польщу, Німеччину, Нідерланди, Бельгію, Францію, Люксембург і Чехію;

• найпопулярнішими країнами, куди їздили українці найчастіше, стали Польща, Угорщина і Румунія;

• біометричних паспортів в українців станом на 11 червня 2018 року - 8,8 мільйонів, із них 2,3 мільйони видані за 2018 рік. У 2017 році був найбільший пік видачі - близько 4 мільйонів. У 2018 році - ще два мільйони. За рік ажіотаж на біометричні паспорти спав, а в травні 2018 року його вже можна було отримати за три тижні;

• у перші місяці безвізу ним користувались в середньому по 80 тисяч разів на місяць, восени і взимку ажіотаж спав, а вже з весни 2018 року кількість безвізових подорожей знову стрімко зростає – дані Державної прикордонної служби;

• український паспорт різко "підскочив" у рейтингу престижності на 31 місце у світі, адже українці з біометричними паспортами можуть тепер відправитися у подорож до 90 країн світу;

• українці вважають безвіз головною політичною подією 2017 року, а словник сучасної української мови і сленгу "Мислово" вибрав "безвіз" словом 2017 року.