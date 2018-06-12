УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
Советник по коммуникаций, агентство E'COMMВсе статьи автора

Український паспорт різко "підскочив" у рейтингу престижності

2.3тЧитать новость на украинском

Вчора – рівно рік, як між Україною та ЄС діє безвізовий режим. І це дозволяє українцям з біометричними паспортами їздити без віз до країн ЄС (за винятком Великої Британії та Ірландії).

Я отримала свій біометричний паспорт до того, як почався ажіотаж. Тому стихійне лихо під назвою "черги в відділеннях міграційних службах" мене оминуло боком. Просто я вірила в безвіз і підготувалась завчасно. Тому, коли випала термінова поїздка до Парижу, взяла біометричний паспорт – і полетіла. І це було круто.

Про що свідчить суха статистика цього безвізного року:

• станом на червень 2018 року, громадяни України понад 20,3 млн разів з’їздили до країн Євросоюзу. Це на 15 відсотків більше, аніж за попередні 12 місяців;

• українці з новими біометричними паспортами і без віз з’їздили до країн ЄС близько 555 тисяч разів;

• міжнародними залізничними маршрутами з України в ЄС скористалися більш 200 тисяч пасажирів. Це в 5, 5 разів більше, аніж за минулий рік;

Новости
Год безвизового режима дал потрясающие результаты для Украины!

• зараз ми маємо 38 маршрутів лоукост-авіакомпаній до ЄС, і це вдвічі більше, аніж їх було в 2015 році;

• одними з перших відкритим кордоном скористалися двоє студентів - Антон Левчук і Євген Очеповський. Їхні світлини за кілька годин облетіли Мережу. У свою першу поїздку за кордон хлопці взяли лише біометричні паспорти, по 300 євро і рюкзаки. За три тижні двоє друзів відвідали сім країн - Польщу, Німеччину, Нідерланди, Бельгію, Францію, Люксембург і Чехію;

• найпопулярнішими країнами, куди їздили українці найчастіше, стали Польща, Угорщина і Румунія;

• біометричних паспортів в українців станом на 11 червня 2018 року - 8,8 мільйонів, із них 2,3 мільйони видані за 2018 рік. У 2017 році був найбільший пік видачі - близько 4 мільйонів. У 2018 році - ще два мільйони. За рік ажіотаж на біометричні паспорти спав, а в травні 2018 року його вже можна було отримати за три тижні;

• у перші місяці безвізу ним користувались в середньому по 80 тисяч разів на місяць, восени і взимку ажіотаж спав, а вже з весни 2018 року кількість безвізових подорожей знову стрімко зростає – дані Державної прикордонної служби;

Новости
Год безвиза: "зрады" нет, но еще не "перемога"

• український паспорт різко "підскочив" у рейтингу престижності на 31 місце у світі, адже українці з біометричними паспортами можуть тепер відправитися у подорож до 90 країн світу;

• українці вважають безвіз головною політичною подією 2017 року, а словник сучасної української мови і сленгу "Мислово" вибрав "безвіз" словом 2017 року.

Читайте все новости по теме "Безвізовий режим з Європейським союзом" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Зоя КазанжиЗоя Казанжи
Темы
Безвізовий режим з Європейським союзомБезвизовый режим с ЕС
Место
Украина
Источник
Источник:Facebook Зої Казанжи
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги