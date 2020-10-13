Украинцам открыли еще 6 стран для путешествий. Список

Туристам из Украины позволили путешествовать в 58 стран мира в условиях мировой пандемии COVID-19. По сравнению с концом сентября к списку добавилось еще 6 стран.

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Заявление транслировалась онлайн на его странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, в новый список добавились такие страны – Бахрейн, Перу, Пакистан, Уганда, Центральная Африканская Республика, Сан-Томе и Принсипи.

"Хорошая новость – в список открытых стран добавились 6 стран. Нейтральная новость, что эти страны не наиболее популярны среди украинских туристов. По состоянию на 13 октября таких стран 58", – сказал Кулеба.

Он также подчеркнул, что сейчас министерство работает над тем, чтобы украинцы могли въезжать в как можно большее количество стран.

В целом гражданам Украины разрешен въезд в такие страны:

США

Мексика

Доминиканская Республика

Колумбия

Эквадор

Уругвай

Ирландия

Великобритания

Беларусь

Сербия

Северная Македония

Албания

Болгария

Турция

Армения

Казахстан

Иран

Афганистан

Ирак

Иордания

Ливан

Египет

Судан

Чад

Нигерия

Бенин

того

Гана

Буркина-Фасо

Сьерра-Леоне

южный Судан

Эфиопия

Сомали

Джибути

Кения

Танзания

Руанда

Бурунди

Малави

Замбия

Мальдивы

Южная Корея

Бахрейн

Перу

Пакистан

Уганда

Центральная Африканская Республика

Сан-Томе

Принсипи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинцам не смогут снять ограничения на необязательные путешествия в некоторые государства Европейского Союза из-за плохой эпидемической ситуации с коронавирусом в стране. В частности, показатель COVID-19 у нас оказался выше в шесть раз.